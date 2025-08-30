Vom 7. bis 10. September verwandeln die Landesspiele die Saalestadt in ein Fest der Begegnung. Mit 2000 Teilnehmenden, großen Emotionen und dem Blick Richtung 2030.

Special Olympics: Halle träumt schon von den Nationalen Spielen 2030

Halle (Saale)/MZ. - Wenn am 7. September die Special-Olympics-Flamme auf dem halleschen Marktplatz entzündet wird, beginnt ein Fest, das weit über sportliche Wettkämpfe hinausgeht. Vier Tage lang werden Halle und Prussendorf (Zörbig) zum Zentrum der Landesspiele. Mit rund 550 Athleten, 150 Trainern, über 400 ehrenamtlichen Helfern und knapp 2.000 Teilnehmenden insgesamt.