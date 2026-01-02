weather schneeschauer
  4. SPD-Austritt: Weißenborns Kritik an Klingbeil und Merz

Frust über Bundespolitik Nach Austritt wegen Klingbeil und Co. - jetzt spricht Halles SPD-Chef

Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle, Kämpfer für Rentengerechtigkeit von DDR-Bürgern, gibt sein Parteibuch ab. Das schlägt Wellen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 02.01.2026, 11:44
Ignorieren Vize Lars Klingbeil (links) und Kanzler Friedrich Merz die Belange Ostdeutscher, vor allem in Sachen Renten? (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Halle (Saale)/MZ - Aufregung in Halles Sozialdemokratie nach dem Austritt von Klaus-Dieter Weißenborn, dem früheren Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Halle-Neustadt: Jetzt meldet sich Stadtverbandschef Peter Dehn zu Wort. „Es ist bedauerlich, dass dies die SPD Halle mehr trifft, als die Verantwortlichen in Berlin“, sagte Dehn der MZ.