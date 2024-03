Bevor die beiden Real-Märkte in Neustadt und Peißen an diesem Wochenende für immer schließen, schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Doch zur Freude über günstiges Einkaufen gesellt sich Wehmut.

Sparen, was das Zeug hält: Bei Real in Halle geht endgültig das Licht aus

Volle Körbe: Warten an den Kassen in Neustadt

Halle (Saale)/MZ. - „Das gab es hier lange nicht“, sagt Dietmar Schmieder und weist auf die Schlangen hin, die sich am Freitagvormittag im Neustädter Real-Markt vor den Kassen gebildet haben, obwohl alle besetzt sind. Er sei über die Jahre Stammkunde des großen Supermarktes im Neustadt-Centrum gewesen, erzählt der Senior, der gleich um die Ecke wohnt. „Schade, dass die zumachen.“

Am vorletzten Tag des großen Ausverkaufs hat Schmieder noch drei Päckchen Kaffee zum Schnäppchenpreis ergattert; drei Mal den Kräuterquark, den seine Frau so gern isst und eine Kiste Mineralwasser mit 80 Prozent Preisnachlass. Gewürze hätten ihn noch interessiert, um den heimischen Vorrat aufzufüllen. „Aber keine Chance“, sagt er. „So gut wie alles weg.“

Das gilt für fast das komplette Sortiment, auch wenn es aus dem Supermarkt-Radio gerade tönt: „Mein Real: Einmal hin, alles drin.“ Nach jahrelangem Hin und Her steht seit November fest, dass die angeschlagene Handelskette ihre beiden halleschen Standorte so wie viele weitere auch endgültig aufgeben würde. Am Samstag, Schlag 14 Uhr, soll an beiden Standorten Schluss sein – vorausgesetzt, es gibt bis dahin noch etwas zu verkaufen.

(Fast) alles ist schon raus: Freitagvormittag im Real-Markt im Neustadt-Centrum. Foto: Annette Herold-Stolze

Das Interesse jedenfalls ist nicht nur im Neustadt-Centrum groß. Eine Mittdreißigerin hat ihren Feierabend am Donnerstag genutzt, um ihre Vorräte in Peißen aufzufüllen. Tiefkühlpizzen, Obstkonserven, hochwertiges Speiseöl, Kaffee und Wein liegen ebenso in ihrem Einkaufskorb wie Shampoos, Duschgel und Zahnpasta in mehrfacher Ausführung. „Das reicht wohl bis zum Herbst“, sagt die Landsbergerin mit Blick auf die Kosmetika. 53,80 Euro hat sie gerade bezahlen müssen und vermutet, ohne nachgerechnet zu haben, dass die Waren zum regulären Preis mehr als das Vierfache gekostet hätten. „Da freut man sich schon. Alles ist teurer geworden, schön, wenn man sparen kann.“

Das hört eine Verkäuferin, wie viele ihrer Kollegen gerade damit beschäftigt, die weniger werdenden Waren aus den Verkaufsregalen in Körben zu platzieren, die in den Gängen stehen. Sie möchte die Worte der Kundin nicht unkommentiert lassen. „Ich gönne es jedem, dass er sparen kann. Aber wir sind hier alle sehr traurig. Nicht alle von uns haben eine neue Arbeit.“ Vielleicht die Hälfte der Mitarbeiter habe einen Job in Aussicht, weiß sie aus Gesprächen mit Kollegen. „Die meisten von uns haben gern hier gearbeitet.“

Zum letzten Mal sortieren: Blick in den Peißener Markt Foto: Steffen Schellhorn

Was nun aus den Märkten wird? In Peißen ist von Gesprächen mit potenziellen Mietern die Rede, nähere Informationen gebe es, sobald etwas Konkretes zu berichten sei. Im Neustadt-Centrum spricht Centermanager Michael Schneider von zwei Interessenten, die sich auf der Real-Fläche gern einmieten würden. Derzeit sei man in Verhandlungen, welche technischen Voraussetzungen die möglichen Nachnutzer für ihre Geschäfte benötigen. Veränderungen in einem gewissen Umfang könnten realisiert werden, ohne dass der Center-Betrieb gestört werde: Anlagen der Real-Fläche wie die Lüftung seien nicht mit den anderen im Center gekoppelt.

Derweil stellt sich Ferhat Sosun, der sein „Asmen Grillhaus“ gegenüber gerade ordentlich aufgemöbelt hat und nun unter anderem auch Tagesmenüs und Sitzplätze anbietet, auf eine Durststrecke in Neustadt ein. „Wir rechnen damit, dass in nächster Zeit weniger Kunden kommen“, sagt der Gastronom. „So ist es eben im Leben. Es gibt gute und es gibt schwierige Zeiten. Wir hoffen, dass da bald wieder etwas Schönes reinkommt.“