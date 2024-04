Von Unbekannten entzündeter Sperrmüll führte Donnerstagabend zu dem Brand in einer Merseburger Tiefgarage, sagt die Polizei nach ersten Ermittlungen. Die Folgen waren schwer: 37 Anwohner können vorerst nicht in ihre verqualmten Wohnungen, neun Menschen sind verletzt, darunter ein Kind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Brandstiftung war offenbar die Ursache für das Feuer, das Donnerstagabend kurz nach 20.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Großen Ritterstraße in Merseburg ausgebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte dort lagernden Sperrmüll entzündet, teilte das Polizeirevier Saalekreis am Freitag mit.