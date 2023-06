Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch kommt der hallesche Stadtrat zu seiner Plenumssitzung im Stadthaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem geplante Erhöhungen der Parkgebühren und der Kita-Beiträge. Es dürfte spannend werden, denn ob die Erhöhung beschlossen wird, ist unklar.

15.10 Uhr - Konzept für Feuerwehren

Ohne eine Gegenstimme hat der Stadtrat ein Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt verabschiedet. In dem Dokument ist festgelegt, dass in den nächsten Jahren nach und nach fast alle Feuerwehrgerätehäuser saniert beziehungsweise ausgebessert werden sollen.

15 Uhr - Bericht der Bürgermeisters

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) ließ die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Er erinnerte unter anderem an die Eröffnung des neuen HFC-Nachwuchsleistungszentrums auf der Silberhöhe, den Besuch einer Feuerwehrfrau aus der halleschen Partnerstadt Savannah (USA) und die Händelfestspiele.

14.15 Uhr Einwohnerfragestunde

In der Einwohnerfragestunde, die zu Beginn jeder Stadtratssitzung stattfindet, können Bürger direkt Fragen zu Themen stellen, die auf der Tagesordnung stehen. So fragte unter anderem eine Vertreterin der Special Olympics, ob Para-Athleten in Halle gleichberechtigt seien. Es ging vor allem um Schwimmhallenzeiten, bei denen Para-Athleten aktuell noch benachteiligt seien. Judith Marquardt, Beigeordnete für Kultur und Sport, sagte, dass die Verteilung der Schwimmhallenzeiten eine sehr komplizierte Sache sei. Es gebe grundsätzlich mehr Bedarf als Angebot und man müsse darüber reden.

Die Schulleiterin der Grundschule Silberwald fragte, warum man sie im Vorfeld der anstehenden Reform ihres Schuleinzugsbereiches nicht gefragt hatte. Die Reform schade ihrer Schule, weil der neue Bereich viele Elternhäuser ausschließen würde, die im Förderverein engagiert sind. Claudia Schmidt (CDU), Vorsitzende des Bildungsausschusses, sagte, dass die Reform des Einzugsgebietes mehrere Schulen betrifft und es schwierig gewesen sei, alle im Vorfeld mit einzubeziehen. Sie bot an, nach der Sitzung mit der Schulleiterin ins Gespräch zu kommen.

Ein Bürger fragte, ob die Stadt Halle Einfluss darauf habe, wer den Bahnhof und die Autobahn nutzt, denn er habe Sorge, dass dort unter anderem Waffen und Militär für den Kriegseinsatz in der Ukraine transportiert werden. Das würde seiner Meinung nach dazu führen, dass irgendwann der dritte Weltkrieg ausbricht. Oliver Paulsen, Grundsatzreferent im Büro des Oberbürgermeisters, sagte, dass die Stadt keinen Einfluss darauf habe, wer den Bahnhof und die Autobahn nutzt.

14.01 Uhr - Sitzung eröffnet

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) eröffnet die Sitzung. 38 von 56 Räten sind anwesend.