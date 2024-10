Stern TV war zu Gast in Halle-Neustadt. Die veröffentlichte Reportage zeichnet das Bild eines Problemviertels mit hoher Kriminalität.

Halle (Saale)/MZ - Er verlasse Halle-Neustadt mit gemischten Gefühlen, sagt der Stern-TV-Reporter am Ende der knapp dreiviertelstündigen Reportage. Für sieben Tage hatte er sich in eine Wohnung in Neustadt eingemietet und den Stadtteil erkundet.