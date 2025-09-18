Söner bietet jetzt Burger an Neuer Burger-Laden in Halle feiert am Wochenende Eröffnung mit Sonderangebot

Noch keine zwei Monate gibt es den Sucuk-Döner-Imbiss in der LuWu, der den „Söner“ nach Halle gebracht hat. Nun haben die Betreiber ihre zweite Filiale in der Stadt eröffnet. Allerdings mit einem anderen Angebot.