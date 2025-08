Auf einen fulminanten Start am Pappel Beach folgten Regen und kühle Tage. Doch die Betreiber bleiben optimistisch – mit neuen Events, frischen Ideen und großem Umbau in Sicht.

So läuft es am Pappel Beach drei Monate nach der Eröffnung - neue Umbaupläne gibt es schon

John Witteborn (l.) und Florian Seber freuen sich über den guten Start des Pappel Beach. Neben dem Badebetrieb lockt auch der Beach Club Besucher an.

Teutschenthal/MZ. - Gerade einmal drei gute Wochen hatten die beiden Inhaber des neuen Pappel Beach in Teutschenthal nach ihrer Eröffnung Ende Mai. Heiße Tage voller Sonne lockten Tausende Besucher in das Strandbad, für Florian Seber und John Witteborn ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. „Besser hätte der Start nicht laufen können“, findet Seber.