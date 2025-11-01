Silbersalz Festival Halle Menschen in Schutzkleidung sorgen für Aufsehen: Weltraumexpedition führt mitten durch Halle

Neben vielen Stargästen hatte das kostenlose Silbersalz Festival in Halle an diesem Wochenende auch spektakuläre Veranstaltungen zu bieten. Bei einer davon liefen am Freitag Besucher in einheitlichen weißen Anzügen durch die Stadt - und wurden selbst zur Attraktion.