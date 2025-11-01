weather wolkig
Silbersalz Festival Halle Menschen in Schutzkleidung sorgen für Aufsehen: Weltraumexpedition führt mitten durch Halle

Neben vielen Stargästen hatte das kostenlose Silbersalz Festival in Halle an diesem Wochenende auch spektakuläre Veranstaltungen zu bieten. Bei einer davon liefen am Freitag Besucher in einheitlichen weißen Anzügen durch die Stadt - und wurden selbst zur Attraktion.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 03.11.2025, 07:41
Unterwegs beim Silbersalz Festival in Halle: Die Astronautin Jana führte die Erkundung des fremden Planeten an, die Teilnehmer in den weißen Schutzanzügen folgten ihr. Foto: Denny Kleindienst

Halle (Saale)/MZ. - Christian Rehberg ist extra für das Silbersalz Festival aus Detmold (Nordrhein-Westfalen) nach Halle gekommen. Dort wurde er am Freitag zum aktiven Teilnehmer einer fiktiven Weltraumexpedition.