Nach fünf Jahren ist die Sanierung der Schule „An der Weinstraße“ in Höhnstedt abgeschlossen. Was Schülern und Lehrern besonders gefällt.

Sekundarschule Höhnstedt erstrahlt in neuem Glanz - was sich alles verändert hat

Die Zeit von Staub und Baulärm ist vorbei: Modern ist nicht nur das Schulgebäude in Höhnstedt gestaltet, sondern auch die Schulbusse halten an einer neu gebauten Haltestelle direkt vor der Tür.

Höhnstedt/MZ. - „Unsere Schule ist ein Ort geworden, wo das Lernen Spaß machen soll und auch macht“, sagt Julia Tölle. Die Schulleiterin der Sekundarschule „An der Weinstraße“ in Höhnstedt erinnert sich noch genau: Als sie vor elf Jahren als Lehrerin nach Höhnstedt kam, hätten Kabel von der Decke gehangen, alles sei sanierungsbedürftig gewesen und der Schulhof habe kaum Platz zur Bewegung geboten.