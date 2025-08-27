Möwen gehören eigentlich ans Meer – doch immer mehr von ihnen verbringen den Winter im Salzlandkreis. Warum die Vögel Aschersleben und Seeland für sich entdeckt haben und was der Concordia See damit zu tun hat.

Die Ostsee im Salzland: Warum Möwen in Aschersleben und Seeland heimisch sind

Möwen bringt man normalerweise mit Strand und Meer in Verbindung. Man findet sie aber auch im Salzlandkreis.

Aschersleben/Seeland/MZ. - Sommer, Sonne, Urlaub – und Möwen, die kreischend über den Himmel fliegen. Ein Gefühl von Freiheit und Weite, das man eigentlich nur von der Ostsee her kennt. Aber nein, auch im Seeland und darüber hinaus sorgen hunderte Möwen derzeit wieder für richtiges Urlaubsflair.