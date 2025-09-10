Vor 24 Jahren ist Antje Lutzke mit ihrer Boutique in Halles obere Leipziger Straße gezogen. Wie sie den Zustand bewertet, was sie Leerstand und fehlendem Branchenmix entgegensetzt und warum sie an diesem Sonnabend trotzdem mit Kunden feiern will.

Seit über 20 Jahren am oberen Boulevard in Halle - Wie eine Händlerin dem schwierigen Umfeld trotzt

Setzt dem Zustand des oberen Boulevards in Halle Niveau entgegen: Für den Modeherbst 2026 empfiehlt Antje Lutzke Kleidung in Bourdeaux und Flieder. Schwarz-weiß gehe sowieso immer, sagt die Inhaberin von „Antjes Moden“ in Halle.

Halle (Saale)/MZ - „Das war ein Traum“, schwärmt Esther Hirsch, als sie Dienstagvormittag ihren Einkauf bei „Antjes Moden“ auf Halles oberem Boulevard beendet hat. Die Unternehmerin aus Worms ist beruflich in Halle. Ein besonderes Outfit braucht sie auch: für eine Preisverleihung am Mittwoch in Berlin, bei der sie für ihre Geschäftsidee geehrt werden soll, Bademode für Frauen mit Brustprothesen zu kreieren. Das Gesuchte hat sie bei Antje Lutzke gefunden und sagt, dass sie das Geschäft auf jeden Fall weiterempfehlen würde.