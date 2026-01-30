Die Stadt Halle lädt im Februar zu einem feierlichen Empfang mit prominenten Gästen ein. Warum es auch Kritik an der Veranstaltung gibt.

Sein Vorgänger hatte es abgeschafft - OB Vogt führt prestigeträchtige Veranstaltung wieder ein

So wurde früher gefeiert: Halles Neujahrsempfang 2012 im Steintor.

Halle (Saale)/MZ. - In der halleschen Stadtverwaltung soll es bald feierlich zugehen. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hatte vor seiner Wahl angekündigt, wieder ein bisschen mehr Glanz und Glamour in den Ratshof bringen zu wollen. Diese Ankündigung setzt er nun scheinbar um. Die Stadt plant für Februar zum ersten Mal seit mehreren Jahren einen großen abendlichen Empfang.