Lost Place im Saalekreis Hoffnung für das Bergbad Petersberg bei Halle
Einst beliebtes Ausflugsziel auch für Hallenser: Das Petersberg-Bad liegt seit 2002 brach. Nun will die Gemeinde es mit vereinter Kraft wieder touristisch nutzbar machen. Welche ersten Schritte es gibt.
Aktualisiert: 30.08.2025, 12:22
Halle (Saale)/MZ. - Es gehört zweifellos zu den spannendsten Lost Places in der Region: das ehemalige Bergbad Petersberg. Im Jahr 2002 geschlossen, wachsen heute dort, wo einst Schwimmer ihre Bahnen zogen, wo Kinder planschten und Familien Erholung suchten und fanden, Bäume aus dem Schwimmbecken.