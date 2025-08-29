weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Lost Place wird wieder Schwimmbad – Hoffnung für Bergbad Petersberg

Einst beliebtes Ausflugsziel auch für Hallenser: Das Petersberg-Bad liegt seit 2002 brach. Nun will die Gemeinde es mit vereinter Kraft wieder touristisch nutzbar machen. Welche ersten Schritte es gibt.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 30.08.2025, 12:22
In den zwei Jahrzehnten nach Schließung des Petersberg-Bades hat sich die Natur das Areal zurückgeholt. Nun gibt es Pläne, das einst auch bei Hallensern beliebte Bad wieder nutzbar zu machen.
In den zwei Jahrzehnten nach Schließung des Petersberg-Bades hat sich die Natur das Areal zurückgeholt. Nun gibt es Pläne, das einst auch bei Hallensern beliebte Bad wieder nutzbar zu machen. Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ. - Es gehört zweifellos zu den spannendsten Lost Places in der Region: das ehemalige Bergbad Petersberg. Im Jahr 2002 geschlossen, wachsen heute dort, wo einst Schwimmer ihre Bahnen zogen, wo Kinder planschten und Familien Erholung suchten und fanden, Bäume aus dem Schwimmbecken.