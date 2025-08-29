Einst beliebtes Ausflugsziel auch für Hallenser: Das Petersberg-Bad liegt seit 2002 brach. Nun will die Gemeinde es mit vereinter Kraft wieder touristisch nutzbar machen. Welche ersten Schritte es gibt.

In den zwei Jahrzehnten nach Schließung des Petersberg-Bades hat sich die Natur das Areal zurückgeholt. Nun gibt es Pläne, das einst auch bei Hallensern beliebte Bad wieder nutzbar zu machen.

Halle (Saale)/MZ. - Es gehört zweifellos zu den spannendsten Lost Places in der Region: das ehemalige Bergbad Petersberg. Im Jahr 2002 geschlossen, wachsen heute dort, wo einst Schwimmer ihre Bahnen zogen, wo Kinder planschten und Familien Erholung suchten und fanden, Bäume aus dem Schwimmbecken.