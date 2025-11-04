EIL:
Terminnot trotz Überversorgung Schwierige Suche nach Hautarzt in Halle - Doch eine Praxis nimmt noch neue Patienten auf
Laut der Kassenärztlichen Vereinigung hat Halle genug Hautärzte. Doch wer einen Termin haben will, muss oft lange warten. Und viele Praxen nehmen auch keine neuen Patienten auf. Wie kann das sein? Und wie kommen Patienten doch an einen Termin?
04.11.2025, 15:46
Halle (Saale)/MZ. - Wer in Halle einen Termin beim Hautarzt sucht, braucht Geduld und Glück. Viele Praxen nehmen keine neuen Patienten mehr auf, am Telefon läuft das Band, online gibt es Wartezeiten von mehreren Monaten. Dabei soll die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) ein ganz anderes Bild zeigen.