Unfall in Halle Schwerer Unfall in Halle: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und lässt schwer verletzte Mitfahrerin zurück.

Ein Motorradfahrer flieht in Halle vor der Polizei und verursacht einen schweren Unfall. Seine Sozia wird schwer verletzt, der Fahrer lässt sie zurück und flüchtet zu Fuß.