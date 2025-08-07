Das Coswiger Unternehmen „Friedrich Insektenschutzsystem“ feiert 35-jähriges Bestehen und weiht eine neue Produktionshalle ein. Wie viele Elemente jährlich produziert werden.

Insektenschutz aus Hundeluft - Wohl größter Produzent in Sachsen-Anhalt

Bis zu sechs Aluminiumprofile kann die Stabbearbeitungsmaschine SBZ118 gleichzeitig für die Endmontage vorbereiten.

Coswig/MZ. - 2025 markiert für das Coswiger Unternehmen „Friedrich Insektenschutzsysteme“ im Ortsteil Hundeluft aus mindestens zwei Gründen ein ganz besonderes Jahr. Zum einen wurde die Firma vor genau 35 Jahren gegründet und zum anderen konnte nach jahrelanger Planung eine neu errichtete Produktionshalle eingeweiht werden.