Wirtschaft in Coswig Insektenschutz aus Hundeluft - Wohl größter Produzent in Sachsen-Anhalt
Das Coswiger Unternehmen „Friedrich Insektenschutzsystem“ feiert 35-jähriges Bestehen und weiht eine neue Produktionshalle ein. Wie viele Elemente jährlich produziert werden.
07.08.2025, 14:00
Coswig/MZ. - 2025 markiert für das Coswiger Unternehmen „Friedrich Insektenschutzsysteme“ im Ortsteil Hundeluft aus mindestens zwei Gründen ein ganz besonderes Jahr. Zum einen wurde die Firma vor genau 35 Jahren gegründet und zum anderen konnte nach jahrelanger Planung eine neu errichtete Produktionshalle eingeweiht werden.