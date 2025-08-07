Vor dem Landgericht in Halle wird ein 77-Jähriger aus einem Dorf bei Zeitz wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren Haft verurteilt. Warum er nicht in Haft muss.

Zwei Kinder missbraucht: Warum der Täter nicht ins Gefängnis muss

Der Prozess am Landgericht Halle gegen Mann aus der Nähe von Zeitz

Halle/Zeitz/MZ. - Unter den Augen seiner mittlerweile erwachsenen Opfer ist ein 77-Jähriger aus einem Dorf bei Zeitz vor dem Landgericht in Halle wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe wurde aber noch einmal zur Bewährung ausgesetzt.