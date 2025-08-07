weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nitrat im Grundwasser: „Erschreckende Ergebnisse“: Warum die hohen Nitratwerte in Anhalt-Bitterfeld ein Problem sind und welche Lösung der VSR-Gewässerschutz vorschlägt

Anfang Juli konnten Brunnenbesitzer in Köthen beim VSR-Gewässerschutz Wasserproben für eine Analyse abgeben. Die Ergebnisse zeigen: Nitrat bleibt ein großes Problem in der Region. Die MZ hat beim Verein nachgefragt, wie nun mit der Situation umzugehen ist und was ein möglicher Lösungsansatz sein könnte.

Von Ria Michel 07.08.2025, 14:00
Die Nachfrage war groß: Am Köthener Holzmarkt gaben am 8. Juli insgesamt 92 Haushalte Wasserproben aus dem eigenen Brunnen ab.
Die Nachfrage war groß: Am Köthener Holzmarkt gaben am 8. Juli insgesamt 92 Haushalte Wasserproben aus dem eigenen Brunnen ab. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Das Nitrat macht Ärger. Auch weiterhin. Nachdem am 8. Juli Köthener und Bewohner der umliegenden Regionen die Möglichkeit hatten, Wasserproben aus privaten Brunnen beim mobilen Wasserlabor vom VSR-Gewässerschutz abzugeben, liegen seit letzter Woche alle Ergebnisse vor. Und die sind weiterhin beunruhigend.