Nitrat im Grundwasser „Erschreckende Ergebnisse“: Warum die hohen Nitratwerte in Anhalt-Bitterfeld ein Problem sind und welche Lösung der VSR-Gewässerschutz vorschlägt
Anfang Juli konnten Brunnenbesitzer in Köthen beim VSR-Gewässerschutz Wasserproben für eine Analyse abgeben. Die Ergebnisse zeigen: Nitrat bleibt ein großes Problem in der Region. Die MZ hat beim Verein nachgefragt, wie nun mit der Situation umzugehen ist und was ein möglicher Lösungsansatz sein könnte.
07.08.2025, 14:00
Köthen/MZ. - Das Nitrat macht Ärger. Auch weiterhin. Nachdem am 8. Juli Köthener und Bewohner der umliegenden Regionen die Möglichkeit hatten, Wasserproben aus privaten Brunnen beim mobilen Wasserlabor vom VSR-Gewässerschutz abzugeben, liegen seit letzter Woche alle Ergebnisse vor. Und die sind weiterhin beunruhigend.