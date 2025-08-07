Nitrat im Grundwasser „Erschreckende Ergebnisse“: Warum die hohen Nitratwerte in Anhalt-Bitterfeld ein Problem sind und welche Lösung der VSR-Gewässerschutz vorschlägt

Anfang Juli konnten Brunnenbesitzer in Köthen beim VSR-Gewässerschutz Wasserproben für eine Analyse abgeben. Die Ergebnisse zeigen: Nitrat bleibt ein großes Problem in der Region. Die MZ hat beim Verein nachgefragt, wie nun mit der Situation umzugehen ist und was ein möglicher Lösungsansatz sein könnte.