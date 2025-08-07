Ticketkäufer müssen sich umstellen: Seit Anfang Juli müssen Fahrkarten für Bus und Straßenbahn am Bahnhof mit EC-Karte gezahlt werden. Was die Hintergründe sind.

Überraschende Entscheidung - Am DVV-Schalter im Bahnhof in Dessau wird kein Bargeld mehr angenommen

Die Mobilitätszentrale der DVV im Hauptbahnhof nimmt kein Bargeld mehr.

Dessau/MZ. - In der Mobilitätszentrale der DVV-Stadtwerke im Hauptbahnhof können Tickets für Bus und Straßenbahn nur noch per Kartenzahlung erworben werden. Das haben die Stadtwerke auf MZ-Anfrage bestätigt.