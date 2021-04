Schweigen, Glocken, Kreidemenschen: Ein Jahr nach dem Anschlag: Die Stadt hält inne

Halle - Es ist 12.01 Uhr am Freitag und Glockenschläge hallen über den Marktplatz in Halle. Sie kommen vom Roten Turm und aus anderen Richtungen. Die die Kirchenglocken der Stadt erklingen, um an den Anschlag zu erinnern, der genau vor einem Jahr ganz Deutschland erschütterte. 12.01 Uhr war es, als Rechtsterrorist Stephan B. die hallesche Synagoge angriff. Anschließend tötete er zwei Menschen und verletzte ...

Es ist 12.01 Uhr am Freitag und Glockenschläge hallen über den Marktplatz in Halle. Sie kommen vom Roten Turm und aus anderen Richtungen. Die die Kirchenglocken der Stadt erklingen, um an den Anschlag zu erinnern, der genau vor einem Jahr ganz Deutschland erschütterte. 12.01 Uhr war es, als Rechtsterrorist Stephan B. die hallesche Synagoge angriff. Anschließend tötete er zwei Menschen und verletzte weitere.

Nun, ein Jahr danach, versammeln sich Hunderte auf dem Marktplatz in Halle und an anderen Orten. Straßenbahnen und Busse stoppen ihre Fahrt. Die Stadt hält für einige Minuten inne. Auf dem Markt hört man nur die Glocken. Die Köpfe der Menschen sind gesenkt, die Augen geschlossen.

Ein Jahr nach dem Anschlag von Halle: Sehnsucht nach Frieden

Als dann das Läuten beendet ist, fängt Maximilian Metz an zu spielen. Er sitzt im 84 Meter hohen Roten Turm. Dort oben ist ein Carillon, ein Glockenspiel, installiert. Es ist das größte Europas. Und Metz lässt es erklingen. „Ich spiele ,Hevenu Shalom Alechem’, ein altes jüdisches Volkslied“, hatte der Carillonneur kurz zuvor erklärt.

Schon vor einem Jahr, am Tag nach dem Anschlag, saß er am Carillon und spielte jenes Musikstück. „Es geht darin um die Sehnsucht nach Frieden und es ist für mich ein Symbol für unser gelebtes Miteinander, dafür, dass hier in der Mitte Deutschlands eben kein Platz für Hass ist“, sagt Metz.

Das Innehalten auf dem Marktplatz ist am Freitag nur ein Teil des Gedenkens an den Anschlag vor einem Jahr. So öffnet auf dem Steintor-Campus die Ausstellung „Raum der Erinnerung und Solidarität“. Am Reileck demonstrieren die „Omas gegen Rechts“ und viele Menschen nutzen den Tag für ein persönliches Andenken.

Bewegende Szene am Grab von Mordopfer Kevin S.

So legen mehrere Leute Blumen vor dem Kiez-Döner nieder, in dem Kevin Schwarze getötet worden ist. Und Dieter Engelmann ist extra aus Lochau nach Halle gefahren, um in dem Imbiss einen Döner zu essen. Er wolle damit Solidarität zeigen, sagt der 76-Jährige.

Es gibt am Freitag stilles Erinnern und Trauern, aber auch ein buntes Zeichen des Zusammenhalts, das sich einmal quer durch die Stadt zieht. Seinen Ausgangspunkt nimmt es vor dem Bahnhof. Dort treffen sich um 10 Uhr Mitglieder des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA). In den Händen halten sie kleine Eimer mit Kreide. „Da eine richtige Menschenkette coronabedingt derzeit nicht möglich ist, wollen wir sie zumindest auf die Wege malen“, erklärt LAMSA-Geschäftsführer Mamad Mohamad.

Und so beginnen sie, vom Bahnhof aus in zwei Linien bis zum Marktplatz und Steintor Strichmännchen zu zeichnen. Es dauert nur wenige Minuten bis sich Passanten daran beteiligen. Ein Mann, dessen Finger voller roter Kreide sind, sagt: „Es ist ein kleines Zeichen, aber ich möchte damit zeigen, wie wichtig das Miteinander ist und dass wir aus dem Unglück lernen sollten.“

Kilometerweit zieht sich Menschenkette aus Kreide durch Halle

Mehrere Kilometer zieht sich die Kreidemenschenkette am Nachmittag durch Halle. Auf dem Markt nutzen zahlreiche Passanten die Chance, Sprüche auf den Boden zu malen. „Unvergessen“ steht da oder „Gegen Hass und gegen Gewalt“. Fragt man Mohamad danach, was sich aus seiner Sicht im vergangenen Jahr geändert hat, dann ist er vorsichtig optimistisch. „Das Glas ist viertelvoll“, sagt er. Aber Alltagsrassismus gebe es noch immer. „Und es muss gesellschaftlich weiter diskutiert werden, wie wir damit umgehen.“

Nicht nur in Halle, sondern auch in Merseburg wird am Freitag der Opfer des Anschlags gedacht. Dort sind Vertreter der Stadt und Freunde von Kevin Schwarze zusammen gekommen, um zu trauern. Auch Karsten Lissau, der Vater des getöteten 20-Jährigen, ist da. Er geht zum Grab seines Sohnes und streichelt über den anthrazitgrauen Stein. Auf dem steht: „Geliebt und unvergessen, für ewig in unseren Herzen.“ (mz)