Julien, ein junger Mann, kürzlich 18 Jahre alt geworden, entwickelt, wie viele andere in seinem Alter auch, Visionen und Pläne für die Gestaltung des eigenen Lebens. Und: Julien hat ein geistiges Handicap. Dennoch liest sich sein Alltag eigentlich ganz „normal“. Er wohnt im elterlichen Haushalt in einer Wohnung, noch zusammen mit seinem Bruder und der Mutter, besucht die Schule, in seinem Fall eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“, fährt regelmäßig zum Erprobungs-Praktikum in eine Druckerei. Die könnte sogar sein künftiger Arbeitsplatz werden. Und zudem ist der Fußballbegeisterte ein großer Fan vom 1. FC Magdeburg und besucht regelmäßig dessen Heimspiele und manches Auswärtsspiel.

Julien beim Praktikum in der Druckerei. FOTO: KLUSSTIFTUNG ZU SCHNEIDLINGEN UND GROß BÖRNECKE

Dass Julien solch ein nahezu eigenständiges Leben führen kann, kommt aber nicht von ungefähr. Er und seine Familie lassen Hilfe zu bzw. wissen verlässliche Partner an ihrer Seite. Einen ganz besonders: die Klusstiftung zu Schneidlingen und Groß Börnecke. In Schneidlingen, einem Ortsteil der Stadt Hecklingen, ist die evangelische Stiftung schon lange beheimatet. Genau gesagt seit dem Jahre 1264. Immer schon sah man es hier als Berufung an, sich um Bedürftige zu kümmern und zu helfen. Waren es im frühen und späteren Mittelalter verarmte Mönche, die leidende Landbevölkerung, an Pest Erkrankte oder bis in die 1960er Jahre hinein alte Menschen, ist die Klus-stiftung seit 1962 ausschließlich in der Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung tätig.



Und das auf sehr vielfältige Art und Weise.

Unterricht im Fach Hauswirtschaft an der Katharinenschule. FOTO: KLUSSTIFTUNG ZU SCHNEIDLINGEN UND GROß BÖRNECKE

Stichwort Wohnen

Die Stiftung als Einrichtung der Eingliederungshilfe bietet in ihren derzeit zur Verfügung stehenden zwei modernen Wohnhäusern Platz für insgesamt 40 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter.

Für junge und ältere Erwachsene werden weitere 36 Plätze in den Wohnformen „Wohnheim an der WfbM“ und „Intensiv betreutes Wohnen“ bzw. „Ambulant betreutes Wohnen“ in der eigenen Häuslichkeit vorgehalten.

Die in Trägerschaft der Klusstiftung befindliche Förderschule mit Platz für gut 70 Schülerinnen und Schüler arbeitet nach einem modernen pädagogischen Konzept mit ausgewählten Kernkompetenzen. Ein gut organisierter und größtenteils extern agierender Erziehungsbeistand betreut Kinder, Jugendliche und deren Eltern, die durch Entwicklungs- und Erziehungsprobleme in ihrem Zusammenleben besonders beeinträchtigt sind und zur Bewältigung derer Beratung und Unterstützung suchen.

Und so schließt sich der Kreis um Julien. Seit seiner Einschulung 2013 hat die Familie das Angebotsspektrum der Klusstiftung mehr oder weniger umfänglich in Anspruch genommen. Während der Schulbesuchszeit in der Katharinenschule hat der junge Mann alle Klassenstufen durchlaufen. Jetzt, in der wichtigen Phase der Berufsfindung, profitiert er durch die Teilnahme am „Netzwerk BOB - Berufliche Orientierung und Begleitung“ von einem Kooperationsprojekt, was es so an keiner anderen Förderschule gibt. Ziel ist es, jugendlichen Absolventen der Schule eine berufliche Perspektive außerhalb der klassischen WfbM zu geben. Die Kooperationspartner Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg und Klusstiftung Schneidligen verfolgen hier den klaren Auftrag: Inklusion!

Die Klusstiftung bot auch Hilfe an, als es vor ein paar Jahren während einer Phase etwas komplizierterer Familienstrukturen Hilfe bedurfte. Julien und sein Bruder konnten damals in den Wohnbereichen übergangsweise aufgenommen werden. Vermittelt wurde das seinerzeit durch die Mitarbeiterin des bereits erwähnten Erziehungsbeistandes, welche die Familie seit langem und bis heute betreut.

Und die Perspektive?

Julien hat sie...

Der erhoffte Arbeitsplatz in der Ascherslebener Druckerei Mahnert GmbH - ein Ergebnis vom Schulprojekt „BOB“. Das Wohnen in einer eigenen Wohnung: im Rahmen vom „Ambulant betreuten Wohnen“ in der Klusstiftung mehr als realistisch. Nur bei der Thematik, ob der 1. FC Magdeburg die Klasse hält oder sogar aufsteigt, kann die Klusstiftung in Schneidlingen leider nicht helfen.

Klusstiftung zu Schneidlingen und Groß Börnecke

Hospitalstraße 4

39444 Hecklingen

OT Schneidlingen

Tel. 039267 931 0

Mail. [email protected]

www.klusstiftung.de