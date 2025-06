28. Juni - Tag der Bundeswehr in Delitzsch

Beim Tag der Bundeswehr in Delitzsch spielt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt ein Platzkonzert während des Bühnenprogramms.

Die Bundeswehr von Mampf bis Kampf. Am 28. Juni zeigen wir beim Tag der Bundeswehr an der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch die Fähigkeiten der Streitkräfte vom Schutz Deutschlands zu Land durch Rad und Kettenfahrzeuge und Infanterie des Deutschen Heeres; zu Luft durch beeindruckende Überflüge, Fallschirmjäger und die Spezialisten der Luftraumüberwachung unserer Luftwaffe und zu Wasser mit den Spezialkräften der Marine. Wir zeigen unsere Einsatzbereitschaft und freuen uns auf den Austausch.

Bei der Bundeswehr-Rallye am Tag der Bundeswehr in Delitzsch können Kinder die Endloskletterwand erklimmen und ihr Geschick beweisen. Foto. Eventwerk / Heckel

Bundeswehr interaktiv:

Zahlreiche Stationen bieten für jedes Alter Gelegenheit zum Ausprobieren und Mitmachen. Wir laden Sie ein zur Mutprobe am Kletterturm und zum Überwinden von Hindernissen. Steigen Sie ein und fahren Sie in Original-Bundeswehrfahrzeugen mit.

Kinder dürfen sich bei unserer Bundeswehrrallye mit Endloskletterwand, Fußballdarts, Hüpfburgen und Schreibfeder oder beim Training in der RB-Fußballschule und bei Bullis Bande austoben, staunen und ausprobieren.

Im Digital-Land beim Tag der Bundeswehr an der Unteroffizierschule des Heeres tauchen Besucherinnen und Besucher in die Tiefen der virtuellen Realität ein. Foto. Bundeswehr /Poloczek

Entdecken Sie:

die Ausbildung an der Unteroffizierschule des Heeres vom Leben im Felde und Schießsimulator bis zur Vorstellung der virtuellen modernen Ausbildungsvielfalt an unserer Station Digital-Land mit AR, VR, Simulationssoftware, 3D-Druck und dem digitalen Sandkasten mit beeindruckenden 360-Grad-Blicken auf die Standortübungsplatze.

die vielfältigen zivilen und militärischen Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften.

spannende Vorführungen, wie zum Beispiel den Brückenlegepanzer Leguan in Aktion und der Infanterie im modernen Gefecht: Auf dem Standortübungsplatz zeigt ein Infanteriezug im Verbund mit Transportpanzer Fuchs und Hubschrauber CH-53 wie die Infanterie präzise, schlagfertig und schnell im urbanen Kampf besteht.

Die Luftwaffe zeigt mit drei tiefen Überflügen von Tornado, Eurofighter und A400 M ihre Fähigkeiten beim Tag der Bundeswehr an der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch. Foto. Bundeswehr / Timmig

Erleben Sie: