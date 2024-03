Die Saale Bulls sind früh in den Playoffs gescheitert. Wie nun personell und finanziell für die nächste Saison geplant wird.

Halle/MZ - Die Tradition bleibt bestehen. Am kommenden Samstag, dem 23. März, veranstalten die Saale Bulls ihren Saisonabschluss. Eine Feier soll es auch in diesem Jahr sein. Obschon es beim Eishockey-Oberligisten wenig Grund zum Feiern gibt, die Stimmung bei den Verantwortlichen wenige Tage nach dem frühen Ende einer enttäuschenden Saison im Keller ist.

Mit großen Ambitionen waren die Saale Bulls in ihre 20. Saison seit Bestehen gestartet. Der Verein hatte viel Geld in die Hand genommen, zählte hinter den Blue Devils Weiden und den Hannover Scorpions zu den Klubs mit dem größten Budget in der dritthöchsten Eishockeyliga des Landes.

Der Ertrag war kümmerlich. Nur 24 Siege aus 44 Hauptrundenspielen bedeuteten Rang fünf in der Oberliga Nord. In der K.o.-Phase war dann bereits in der ersten Runde Endstation. Gegen keineswegs überragende Memmingen Indians gab es ein 2:3 nach Siegen.

„Wir wollten die Meisterschaft in der Oberliga Nord und in den Playoffs weiterkommen als im Vorjahr, von beidem waren wir meilenweit entfernt“, sagt Präsident Daniel Mischner deutlich.

Viele Transfers der Saale Bulls gingen nicht auf

Nach dem frühen Saisonende steht vor allem Kai Schmitz im Fokus. Schon allein deshalb, weil es derzeit keinen anderen sportlich Verantwortlichen im Verein gibt. Schmitz ist Sportchef und er war über weite Strecken der Spielzeit auch Coach der Saale Bulls.

Gab es unter dem Ex-Kapitän in den vergangenen Jahren einen klaren sportlichen Aufwärtstrend, erfolgte nun ein großer Rückschritt. Schmitz stellte ein Team zusammen, das zwar auf dem Papier enorme individuelle Qualität besaß. Tatu Vihavainen, Patrick Schmid, Timo Herden, Leon Fern, Moritz Schug oder Brett Perlini sind für Oberliga-Verhältnisse namhafte Spieler. Auf dem Eis war davon aber zu wenig zu sehen.

Viele Transfers erwiesen sich als Fehlgriffe. Die zweitligaerfahrenen Rückkehrer Fern und Schug etwa waren Teil einer fehleranfälligen Defensive. Auch die mit Pomp verkündeten Transfers der Ausländer Steven McParland und Perlini gingen nicht auf. Vom Kanadier McParland trennten sich die Saale Bulls schon nach acht Spielen. Perlini, der für Großbritannien sogar bei der WM spielen wird, agierte maximal solide.

Darum holten die Saale Bulls keinen neuen Trainer

Hinzu kommt die Trainerfrage: Anfang Dezember war Marius Riedel zurückgetreten, zu zerrüttet war das Verhältnis zwischen dem jungen Coach und dem in Teilen charakterlich schwierigen Team. Schmitz, der kein ausgebildeter Trainer ist, übernahm und blieb bis Saisonende in Verantwortung. Er wollte die Saison retten, scheiterte aber. Auch unter Schmitz blieben die Auftritte wechselhaft, agierten die namhaften Einzelkönner als Kollektiv zu wenig planvoll, weshalb der Erfolg fehlte.

Hört man sich in Spielerkreisen um, gibt es durchaus Kritik an der Entscheidung, keinen gelernten Trainer als Nachfolger von Riedel installiert zu haben. Gerade taktisch sei das Team nicht immer optimal vorbereitet gewesen, heißt es. Auch Mischner hätte sich einen neuen Trainer gewünscht. Er habe das Schmitz auch klar kommuniziert. „Kai hat sich zwar zu 100 Prozent reingehauen, alles getan, was er konnte“, sagt der Präsident. „Aber er ist kein gelernter Trainer.“

Warum machte Schmitz dann aber trotzdem weiter? „Es gab mitten in der Saison kaum geeignete Kandidaten“, beteuert der Sportchef. „Wir wollten einen Trainer, mit dem wir etwas aufbauen können, keinen, der gleich wieder weg ist.“ Ein, zwei Namen seien zwar diskutiert worden, intern konnte man sich aber nicht einigen.

Sportchef Kai Schmitz steht bei den Saale Bulls nicht zur Debatte

Also blieb der Sportchef auch Coach und steht nun als Hauptverantwortlicher für die enttäuschende Saison da. Schmitz, mit dem die Bulls als Kaderplaner 2022 den Meistertitel in der Oberliga Nord gewannen und 2023 das Playoff-Halbfinale erreichten, genießt aber weiter Rückendeckung: „Wir werden einige Entscheidungsprozesse verändern, aber Kai steht nicht zur Debatte“, betont Mischner.

Konsequenzen wird es aber geben. „Wir werden den Kern der Mannschaft zusammenhalten, uns aber von einigen Spielern trennen, die ihre Leistung nicht gebracht haben, nicht den richtigen Charakter gezeigt haben“, sagt Schmitz. Namen nennt der Kaderplaner nicht, Gespräche mit den Profis laufen noch. Ein prominenter Abgang dürfte trotz bestehenden Vertrags aber Tatu Vihavainen sein, der weit von alter Galaform entfernt war, zudem mit Undiszipliniertheiten auffiel. Ein offenes Geheimnis ist, dass Goalie Herden, eine Konstante der Saison, zu den Hannover Indians wechseln wird.

Zudem wird nun ein neuer Trainer kommen. „Wir wollen einen anderen Stil“, sagt Schmitz. Es werde ein Coach gesucht, der für „knallharte Arbeit, Disziplin steht“. Gespräche mit Kandidaten laufen, sollen sogar schon konkreter sein.

Ausbau des Sparkassen Eisdoms steht bevor

Finanziell stehen die Bulls trotz des sportlichen Scheiterns gut da. „Wir haben zwar mehr in den Kader investiert, aber trotzdem mit einer Null abgeschlossen“, sagt Mischner. Zur kommenden Saison wird das Budget aber nicht weiter angehoben. Grund ist der beginnende Ausbau des Eisdoms. „Dadurch kann es zu Mindereinnahmen und Zusatzausgaben kommen.“ Etwa, weil die Zuschauerkapazitäten auf Zeit schrumpfen oder infrastrukturelle Übergangslösungen gefunden werden müssen. Der Ausbau selbst wird durch öffentliche Gelder finanziert.

Was genau passieren wird, steht laut Mischner nicht final fest. Bei der Stadt sollen noch letzte Prozesse in Sachen Ausbau laufen. Klarheit soll es aber in den nächsten Wochen geben. Immerhin das ist dann ein Grund zum Feiern.