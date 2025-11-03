Mit zwei Aktionstagen im November will die Halloren Apotheke im Hauptbahnhof Halle noch mehr Menschen dazu bewegen, sich gegen Grippe und Corona impfen zu lassen. Doch wie steht's um die Nachfrage?

Apotheke im Hauptbahnhof Halle länger offen: An diesen Tagen wird bis 21 Uhr geimpft

Halle (Saale)/MZ. - In Sachsen-Anhalt lassen sich immer weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Das geht aus Daten der Kassenärztlichen Vereinigung hervor. Doch nicht überall im Land scheint dies so zu sein.