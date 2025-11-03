Im vergangenen Jahr hat im Einkaufszentrum an der Geusaer Straße der Eigentümer gewechselt. Nun füllen sich die Ladenflächen, auch mit lokalen Akteuren – wie Uwe Rooke oder Toni Winzer. Der Supermarkt soll vergrößert werden.

Einkaufszentrum an der Geusaer Straße bekommt neue Mieter und Supermarkt wird umgebaut

Nach und nach füllen sich die Flächen am Einkaufszentrum an der Geusaer Straße in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Das Lächeln steht Uwe Rooke ins Gesicht geschrieben. Der Inhaber des „Wasch- und Bügelservice“ in Merseburg hatte zuletzt zwar Sorge, dass ihm die Kunden wegen des Wegzugs aus dem Einkaufszentrum Hohendorfer Marke wegbrechen könnten. Doch sie sind geblieben.