Zacharias Skudelny ist der Klimaschutzmanager der Stadt Falkenstein. Sein Ansatz: Klimaschutz muss für die Menschen auch finanziell attraktiv sein, dann machen viele mit.

Falkenstein/Harz/MZ. - Bis zum Jahr 2030 soll in Deutschland der Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden, bis 2045 sogar um 88 Prozent. Das ist im Klimaschutzgesetz so festgelegt. Wie könnte dies im ländlichen Raum gelingen, wo es keine großen Wohngebiete gibt, die mit umweltfreundlich erzeugter Fernwärme versorgt werden könnten und wo der Ausbau des ÖPNV ein Dauerthema ist? „Ich hoffe, mit Solar“, sagt Zacharias Skudelny.