Schulwege in Halle: So sicher wie möglich

Wie hier am Fußgängerüberweg an der Schorre werden auch zum diesjährigen Schulstart wieder Verkehrslotsen in Halle im Einsatz sein.

Halle Saale)/MZ - Die ersten Banner hängen bereits – zum Beispiel vor der Grundschule Auenschule am Rosengarten. „Achtung Schulanfang“ steht dort in schwarzen Lettern auf gelbleuchtendem Grund. Die Verkehrswacht Halle hat mehr als 20 solcher Banner an Grundschulen in der Stadt übergeben, damit die Schulen sie im Straßenbereich aushängen. Denn achtzugeben, ist gerade dieser Tage wichtig.