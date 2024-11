Geplantes neues Schulgesetz Halles rote Schulliste: Welche Schulen die neuen Mindestschülerzahlen nicht erreichen

Die Landesbildungsministerin will die Mindestschülerzahlen in Sachsen-Anhalt heraufsetzen. Das könnte zur Schließung von 14 Einrichtungen in der Stadt Halle führen. Dagegen regt sich Protest.