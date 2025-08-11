In Sandersdorf-Brehna wird aktuell an der Fortführung des Stadtentwicklungskonzepts gearbeitet. Zu einer Informationsveranstaltung in Zscherndorf kamen 70 Interessierte.

Wie sieht die Stadt Sandersdorf-Brehna künftig aus?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten unter anderem über Stadtbild, Wirtschaft, Mobilität, Kultur und soziale Themen.

Zscherndorf/MZ. - Die Stadt Sandersdorf-Brehna hat am Dienstagabend den Startschuss für die Fortschreibung ihres Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) gegeben. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung ins Geschwister-Scholl-Heim nach Zscherndorf, um sich über den Prozess zu informieren und eigene Ideen einzubringen. Bürgermeisterin Steffi Syska betonte zum Auftakt die zentrale Bedeutung des ISEK für die zukünftige Entwicklung der Stadt und rief zur aktiven Mitgestaltung auf.