„fein.herb“ feiert ersten Geburtstag - „Langsam mausern wir uns zu einer Adresse in Sachen Wein“

Dessau/MZ. - Vor einem Jahr – am 15. August – eröffnete Ralf-Peter Weber im Schwabehaus seine Weinbar „fein.herb“. Wie hat er das erste Jahr erlebt? „Ich bin zufrieden, aber es war auch anstrengend, wir haben viel ausprobiert“, fasst er die zurückliegenden zwölf Monate zusammen. „Aber es macht sehr viel Spaß“, betont er.