In Oppin und Landsberg herrscht Verunsicherung. Unbekannte sollen in der Nähe von Grundschulen Kinder angesprochen haben. Polizei und Schulen empfehlen, dass Kinder nur in Gruppen gehen sollen.

„Spielt weit weg vom Zaun“: Wollen Fremde nördlich von Halle Kinder in Autos locken?

Die Grundschule Oppin nimmt Meldungen über Fremde, die Kinder ansprechen und anlocken wollen, sehr ernst.

Halle (Saale). - Vor der Grundschule in Oppin werden Fremde argwöhnisch von Eltern gemustert. Kinder spielen entfernt von Tor und Zaun – so wie es die Schulleitung angeordnet hat. Der Grund sorgt derzeit nördlich von Halle für große Verunsicherung.