weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland: „Rosstränke“ umfangreich saniert - Welche wichtige Bedeutung Teich bei Steigra hat

Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland „Rosstränke“ umfangreich saniert - Welche wichtige Bedeutung Teich bei Steigra hat

Der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland lässt den Teich zwischen Steigra und Karsdorf grundhaft sanieren. Das kleine Gewässer hat vielfältige Funktionen - für Mensch und Tier.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 24.09.2025, 17:16
Ist durch eine Maßnahme des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland wieder als Teich zu erkenen: die Rosstränke zwischen Karsdorf und Steigra.
Ist durch eine Maßnahme des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland wieder als Teich zu erkenen: die Rosstränke zwischen Karsdorf und Steigra. (Foto: Torsten Biel)

Steigra/Karsdorf - Einst machten hier Reiter halt, um ihren Pferden eine Trinkpause zu gönnen. In den 1920er-Jahren entwickelte es sich zu einem Feuchtbiotop. Bis vor wenigen Wochen war von der sogenannten Rosstränke, die auf künstliche Wasserbaumaßnahmen zurückgeht, nicht viel zu sehen, da sie von Vegetation umschlossen war.