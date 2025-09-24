Der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland lässt den Teich zwischen Steigra und Karsdorf grundhaft sanieren. Das kleine Gewässer hat vielfältige Funktionen - für Mensch und Tier.

„Rosstränke“ umfangreich saniert - Welche wichtige Bedeutung Teich bei Steigra hat

Ist durch eine Maßnahme des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland wieder als Teich zu erkenen: die Rosstränke zwischen Karsdorf und Steigra.

Steigra/Karsdorf - Einst machten hier Reiter halt, um ihren Pferden eine Trinkpause zu gönnen. In den 1920er-Jahren entwickelte es sich zu einem Feuchtbiotop. Bis vor wenigen Wochen war von der sogenannten Rosstränke, die auf künstliche Wasserbaumaßnahmen zurückgeht, nicht viel zu sehen, da sie von Vegetation umschlossen war.