Familienzentrum geschlossen „Schöpf-Kelle“ in Halle-Silberhöhe geschlossen und Mitarbeiter entlassen: Stadt ringt um soziale Angebote
Die „Schöpf-Kelle“ ist seit dem 1. Januar 2026 geschlossen. Fehlende Fördermittel bringen die Einrichtung zum Stillstand. Im Sozialausschuss wurde nun deutlich, wie angespannt die Lage ist.
Aktualisiert: 28.01.2026, 16:51
Halle (Saale)/MZ. - Die Tür bleibt zu. Ein Zettel im Eingangsbereich der „Schöpf-Kelle“ informiert knapp: „Die Einrichtung ist bis auf Weiteres geschlossen.“ Wer versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen, hört nur noch eine Bandansage. Kurse finden aktuell nicht statt, Anrufe und E-Mails können nicht beantwortet werden.