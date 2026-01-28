weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Familienzentrum geschlossen: „Schöpf-Kelle“ in Halle-Silberhöhe geschlossen und Mitarbeiter entlassen: Stadt ringt um soziale Angebote

Familienzentrum geschlossen „Schöpf-Kelle“ in Halle-Silberhöhe geschlossen und Mitarbeiter entlassen: Stadt ringt um soziale Angebote

Die „Schöpf-Kelle“ ist seit dem 1. Januar 2026 geschlossen. Fehlende Fördermittel bringen die Einrichtung zum Stillstand. Im Sozialausschuss wurde nun deutlich, wie angespannt die Lage ist.

Von Livia Müller Aktualisiert: 28.01.2026, 16:51
Nun ist es menschenleer: Die "Schöpf-Kelle" in Halle-Silberhöhe hat seit Anfang des Jahres geschlossen.
Nun ist es menschenleer: Die "Schöpf-Kelle" in Halle-Silberhöhe hat seit Anfang des Jahres geschlossen. (Foto: Livia Müller)

Halle (Saale)/MZ. - Die Tür bleibt zu. Ein Zettel im Eingangsbereich der „Schöpf-Kelle“ informiert knapp: „Die Einrichtung ist bis auf Weiteres geschlossen.“ Wer versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen, hört nur noch eine Bandansage. Kurse finden aktuell nicht statt, Anrufe und E-Mails können nicht beantwortet werden.