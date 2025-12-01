weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Vollzeitjob Pflegeeltern Schafft Halle die Kinderheime ab? Neues Konzept für mehr Pflegeeltern beschlossen - einzigartig in Deutschland

„Pflegeelternschaft“ soll in Halle zum Beruf werden. Was die Stadt sich davon verspricht und wie das neue Konzept funktioniert.

Von Jonas Nayda 01.12.2025, 17:55
Die Stadt Halle will Pflegeelternschaft zu einem Hauptberuf werden lassen.
Die Stadt Halle will Pflegeelternschaft zu einem Hauptberuf werden lassen. (Symbolfoto: picture alliance/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle will bei der Kinderpflege ab sofort einen völlig neuen Weg gehen. Als bislang einzige Stadt in ganz Deutschland soll „Pflegeelternschaft“ in Halle künftig wie ein richtiger Beruf werden - mit Festanstellung und Gehalt, das die Stadtverwaltung zahlt. Dahinter stecken mehrere große Ziele.