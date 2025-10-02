Betrüger haben es nach wie vor auf ältere Menschen abgesehen. Sie spielen mit Ängsten und Emotionen, um ihre Opfer zu betrügen. Zeigt die Polizeiarbeit trotzdem Wirkung?

Schäden gehen im Raum Halle in die Millionen: Warum so viele Senioren auf Enkeltrick hereinfallen

Die Betrüger haben es vor allem auf ältere Menschen abgesehen, spielen mit Ängsten und Emotionen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Anruf aus dem Postamt in Düsseldorf klang plausibel. „Angeblich würde dort ein Paket für uns liegen. Die Anschrift sei aber unleserlich. Nur Vor- und Nachname seien zu identifizieren, wurde uns gesagt“, erzählt die Seniorin aus Halle. Da sie Bekannte in Düsseldorf hat, gibt ihr Mann telefonisch die Adresse durch. Dann kam ein Brief. Sie hätten eine Sex-Hotline benutzt und müssten 400 Euro zahlen. Getan haben sie das nicht, trotz mehrfacher Mahnungen aus dem Ausland.