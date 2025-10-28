In der Keramikscheune Spickendorf beginnt die Weihnachtszeit schon im Oktober. Kunden decken sich früh mit Weihnachtsdeko und Geschenkideen ein – aus gutem Grund.

Alf Krause aus Langendorf bei Weißenfels hat sich für goldene Zapfen entschieden - farblich passend zu der Deko, die er schon zu Hause hat.

Spickendorf/MZ. - Zwischen leuchtenden Sternen, funkelnden Lichterketten und Kränzen aus künstlichem Tannengrün stapeln sich in der Keramikscheune Spickendorf die ersten weihnachtlichen Dekoartikel in den Einkaufskörben. Draußen hängen noch die letzten bunten Blätter an den Bäumen, drinnen aber scheint der Winter schon eingezogen zu sein. Obwohl Halloween noch bevorsteht, stöbern die ersten Besucher hier schon nach Engeln, kleinen Geschenken und Kerzen. Doch ist jetzt, Ende Oktober, wirklich schon Zeit für Weihnachtsstimmung?