  4. Havarie in der Zille-Straße: Rohbruch im Paulusviertel in Halle - Wasser sprudelt aus Fußweg

Im Paulusviertel ist eine Trinkwasserleitung geborsten. Die Auswirkungen sind noch unklar.

Von Jonas Nayda 11.08.2025, 16:53
In der Zille-Straße ist offensichtlich eine Trinkwasserleitung gebrochen.
In der Zille-Straße ist offensichtlich eine Trinkwasserleitung gebrochen. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ - Am Montag ist im Paulusviertel offensichtlich eine Trinkwasserleitung geplatzt. In der Heinrich-Zille-Straße sprudelt das Wasser aus einem Fußweg. Mitarbeiter der Stadtwirtschaft sind vor Ort. Unklar ist, welche Auswirkungen die Havarie hat. Möglicherweise muss das Wasser abgestellt werden, um das kaputte Rohr zu reparieren - angesichts der hochsommerlichen Temperaturen für betroffene Haushalte kein Vergnügen.