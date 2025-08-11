Im Paulusviertel ist eine Trinkwasserleitung geborsten. Die Auswirkungen sind noch unklar.

Rohbruch im Paulusviertel in Halle - Wasser sprudelt aus Fußweg

In der Zille-Straße ist offensichtlich eine Trinkwasserleitung gebrochen.

Halle (Saale)/MZ - Am Montag ist im Paulusviertel offensichtlich eine Trinkwasserleitung geplatzt. In der Heinrich-Zille-Straße sprudelt das Wasser aus einem Fußweg. Mitarbeiter der Stadtwirtschaft sind vor Ort. Unklar ist, welche Auswirkungen die Havarie hat. Möglicherweise muss das Wasser abgestellt werden, um das kaputte Rohr zu reparieren - angesichts der hochsommerlichen Temperaturen für betroffene Haushalte kein Vergnügen.