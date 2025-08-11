Havarie in der Zille-Straße Rohbruch im Paulusviertel in Halle - Wasser sprudelt aus Fußweg
Im Paulusviertel ist eine Trinkwasserleitung geborsten. Die Auswirkungen sind noch unklar.
11.08.2025, 16:53
Halle (Saale)/MZ - Am Montag ist im Paulusviertel offensichtlich eine Trinkwasserleitung geplatzt. In der Heinrich-Zille-Straße sprudelt das Wasser aus einem Fußweg. Mitarbeiter der Stadtwirtschaft sind vor Ort. Unklar ist, welche Auswirkungen die Havarie hat. Möglicherweise muss das Wasser abgestellt werden, um das kaputte Rohr zu reparieren - angesichts der hochsommerlichen Temperaturen für betroffene Haushalte kein Vergnügen.