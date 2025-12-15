weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Rückkehr ins Teamtraining in dieser Woche: „Riesengroßes Erlebnis": So haben die vier Wildcats die WM-Teilnahme erlebt

Vier Spielerinnen von Union Halle-Neustadt haben am Turnier teilgenommen, dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Diese sollen im Abstiegskampf helfen.

Von Tobias Grosse 15.12.2025, 18:00
Tena Petika (l.) hofft, den Schwung der WM mit nach Halle nehmen zu können.
Tena Petika (l.) hofft, den Schwung der WM mit nach Halle nehmen zu können. (Foto: Imago/Orange Pictures)

Halle/MZ. - Während die deutschen Handballerinnen am Sonntag mit ihrem Silber-Coup bei der Weltmeisterschaft den größten Erfolg seit drei Jahrzehnten feierten, testete Union Halle-Neustadt seine Form. Der punktlose Tabellenletzte der Bundesliga gewann im sächsischen Neustadt gegen Zweitligist HC Rödertal zwar mit 25:23, offenbarte jedoch Probleme, lag bis fünf Minuten vor Schluss zurück.