Rückkehr ins Teamtraining in dieser Woche „Riesengroßes Erlebnis“: So haben die vier Wildcats die WM-Teilnahme erlebt
Vier Spielerinnen von Union Halle-Neustadt haben am Turnier teilgenommen, dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Diese sollen im Abstiegskampf helfen.
15.12.2025, 18:00
Halle/MZ. - Während die deutschen Handballerinnen am Sonntag mit ihrem Silber-Coup bei der Weltmeisterschaft den größten Erfolg seit drei Jahrzehnten feierten, testete Union Halle-Neustadt seine Form. Der punktlose Tabellenletzte der Bundesliga gewann im sächsischen Neustadt gegen Zweitligist HC Rödertal zwar mit 25:23, offenbarte jedoch Probleme, lag bis fünf Minuten vor Schluss zurück.