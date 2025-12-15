Vier Spielerinnen von Union Halle-Neustadt haben am Turnier teilgenommen, dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Diese sollen im Abstiegskampf helfen.

„Riesengroßes Erlebnis“: So haben die vier Wildcats die WM-Teilnahme erlebt

Tena Petika (l.) hofft, den Schwung der WM mit nach Halle nehmen zu können.

Halle/MZ. - Während die deutschen Handballerinnen am Sonntag mit ihrem Silber-Coup bei der Weltmeisterschaft den größten Erfolg seit drei Jahrzehnten feierten, testete Union Halle-Neustadt seine Form. Der punktlose Tabellenletzte der Bundesliga gewann im sächsischen Neustadt gegen Zweitligist HC Rödertal zwar mit 25:23, offenbarte jedoch Probleme, lag bis fünf Minuten vor Schluss zurück.