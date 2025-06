An diesem Mittwoch wird im Stadtrat der Entwurf des wohl wichtigsten Bebauungsplans der nächsten Jahrzehnte in Halle diskutiert. Die MZ beantwortet die entscheidenden Fragen zum Großprojekt Riebeckplatz-Umbau.

Der Riebeckplatz in Halle aus der Vogelperspektive. In den nächsten Jahren soll er im Rahen des neuen Zukunftszentrums grundlegend umgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Das Großprojekt Riebeckplatz-Umbau steht vor einem Meilenstein. Am Mittwoch soll der Stadtrat den Entwurf des Bebauungsplans beschließen. Der größte Verkehrsknoten der Stadt und der verkehrsreichste Platz in ganz Sachsen-Anhalt sollen so umgebaut werden, dass nördlich des Rondells das Zukunftszentrum gebaut werden kann.