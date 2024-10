Real-Nachfolger Einzigartig in Sachsen-Anhalt: Rewe plant XXL-Supermarkt in Halles Neustadt Centrum

Rewe baut auf 5.000 Quadratmetern einen neuen Markt in Einkaufszentrum in Halle-Neustadt. Nicht nur die Größe soll einzigartig in Sachsen-Anhalt werden. Was das Unternehmen vorhat.