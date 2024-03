Noch ist unklar, welche Nachmieter auf die Real-Märkte in den beiden Centern in Halle-Neustadt und Peißen folgen werden. Momentan läuft der Ausverkauf. Indes zieht die Lebensmittelkette ihren Auszug nun sogar vor.

Halle (Saale)/MZ - Der Ausverkauf bei Real läuft. Doch er endet früher als zunächst angekündigt.

Die beiden halleschen „Mein Real“ Märkte in den Einkaufscentern in Neustadt und Peißen werden nicht zu Ende März schließen, wie zunächst geplant - sondern bereits am Freitag, 23. März, und damit eine Woche früher. Das teilte das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung mit.

Ausverkauf in Real-Markt: Schließung im März früher als angekündigt

Das Unternehmen erklärt weiterhin, dass es jeweils im gesamten Markt über alle Sortimente nochmals weitere drastische Preisnachlässe geben werde. „Aufgrund der noch einmal ausgeweiteten Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote in Kürze vergriffen sein werden“, sagten Nadja Moßler und Guido Stahn, die Geschäftsleiter der beiden „Mein Real“ Märkte in Halle.

Die Center selbst sind derweil bemüht, zeitnah neue Mietverträge für die derzeit von Real genutzten Flächen abzuschließen. Beide Centermanager wiesen erst kürzlich auf MZ-Nachfrage darauf hin, dass entsprechende Verhandlungen im Gange sind.