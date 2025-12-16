Vier Jahre lang rettete Buddy Menschen in Halle und dem Saalekreis – doch jetzt traf den Schäferhund selbst ein Schicksalsschlag. Wie die Rettungshundestaffel versucht, Buddy zu helfen, welche Kosten auf die Hundeführerin zukommen und warum jede Spende zählt.

Ines Bohne und Schäferhund Buddy sind schon seit vielen Jahren ein gemeinsames Team. Nun braucht Buddy Hilfe.

Petersberg/MZ. - Vier Jahre lang war Buddy immer zur Stelle, wenn Menschen vermisst wurden. Der Rettungshund der Rettungshundestaffel Götschetal hat mit seinem feinen Spürsinn in der Wasserortung und im Mantrailing in Halle, dem Saalekreis und darüber hinaus unermüdlich nach Vermissten gesucht. Doch nun hat sich die Rolle verändert. Seit Februar kämpft der siebenjährige Schäferhund selbst gegen eine schwere Krankheit. Buddy leidet an einem Lungenkarzinom. Für Hundeführerin Ines Bohne begann eine schwere Zeit voller Sorge, Ungewissheit und hoher Tierarztkosten.