Restaurantkritik zur Burgerbraterei „Brot & Rind“ in Halle

Die Burgerbraterei „Brot & Rind“ ist an zwei Standorten in Halle zu finden und überzeugt auf ganzer Linie. Eine Restaurantkritik

Halle (Saale) - Gerade als ich die Burgerbude „Brot & Rind“ nahe der halleschen Berliner Brücke betreten möchte, scheitert mein Vorhaben beinahe. Ein junger Mützenträger, wendig und mit hoher Geschwindigkeit auf seinem Fahrrad unterwegs, kommt nur wenige Zentimeter vor mir zum Stehen. Er entschuldigt sich aufrichtig, greift nach der gelben Transportkiste auf seinem Gepäckträger und verschwindet in der Burgerbraterei. Offenbar bin ich längst nicht die einzige Kundin - bestellt wird bei Brot & Rind gern. Und statt die Speisen abzuholen wie ich, können Hungrige sie sich auch von flinken Radlern liefern lassen.

Im halleschen Liefergebiet zwischen der Torstraße im Süden, dem Landesmuseum im Norden und dem MZ-Medienhaus in westlicher Ausdehnung seien neben zehn Rädern auch zwei Autos für Kunden des Burgerladens im Einsatz. Kein Wunder: „Insbesondere von donnerstags bis sonntags ist hier die Hölle los!“, berichtet Mitinhaberin Mary Gringer. Darüber ist sie spürbar erfreut. Immerhin sei Brot & Rind im Mai 2020 als Antwort auf die Coronakrise eröffnet worden. Gringer gründete gemeinsam mit Tim Fritzsche und Dirk Lüneberg den Burgerladen als zweites Standbein, um das ebenfalls gemeinsam betriebene und weit über Halle hinaus beliebte „bewaffel dich“ zu unterstützen. „Im Mai 2020 haben wir angefangen, aus einem Foodtruck Burger zu verkaufen“, so Gringer. Bald habe sich aber die Ladenfläche in der Berliner Straße gefunden. Auch nach der Pandemie soll der Standort samt To-Go-Service offen bleiben.

Brot ohne Fleisch

Meine bereits online per Kreditkarte bezahlte Bestellung darf ich direkt mitnehmen. Nur kurz habe ich Zeit, einen Blick auf das Dutzend Rinderpatties zu werfen, das in der offenen Küche vor aller Augen frisch gebraten wird. Mit meiner Tüte - hübsch mit einem Stempel, meinem Namen und einem Herzchen verziert - trete ich den Heimweg an.

Die sicher verpackten Burger - oder Brot ohne Fleisch, wie die vegetarischen Gerichte auf der Speisekarte des Ladens betitelt werden - kommen wohlbehalten zuhause an und direkt auf den Teller. Dazu gibt es zweierlei Fritten: solche aus Süßkartoffeln (4,90 Euro) und „Twister“ (4,70 Euro), gedrehte und gewürzte Pommes. Beide Sorten munden, sind knackig und nicht zu salzig, was ich besonders schätze. Der Chili-Cheese-Dip ist gut scharf, und auch die Aioli hält ihr Versprechen, eine ordentliche Portion Knoblauch zu beinhalten.

Schicker Laden: Das ?Brot & Rind?

Nun aber zum Brot ohne Fleisch. Einer der Burger ist belegt mit einem hausgemachten Goudaschnitzel, Spiegelei, Honig-Senf-Sauce und allerlei Salat. Er heißt „Oh Cheezus“ (8 Euro) - also etwa „Oh, Jesus“ - und genau dieser Ausdruck lässt sich hervorragend gebrauchen, während man ihn isst. Die beiden Brioche-Brötchenhälften sind äußerst frisch, geschmacklich nähert sich „Oh Cheezus“ einem (vegetarischen) Hamburger Schnitzel. So bodenständig hatte ich den hippen Laden nicht erwartet.

Täuschend echt

Ähnlich überrascht das zweite Brot ohne Fleisch namens „Crispy Veggie“ (8 Euro). Meine Mitbewohnerin und -testerin fragt mich nach dem ersten Bissen, ob ich auch sicher die vegetarische Variante und nicht jene mit Hühnchen bestellt hätte. Nach dem zweiten Bissen fragt sie erneut. Ich beiße zum Test in den „Crispy Veggie“ und schaue zur Sicherheit auf der Rechnung nach. Wie nah der Weizenbratling in Cornflakespanade an Chicken herankommt, ist unglaublich.

Außerdem ist der Burger mit geschmolzenem Monterey-Jack-Käse und diversen Gemüsesorten belegt. Asiatische Teriyakisauce gibt den besonderen Pfiff. Zudem kommt der „Crispy Veggie“ im für Burger eher untypischen - und erneut: bodenständigen - Laugenbrötchen daher. Denselben Burger gibt es auch als „Crispy Chicken“ mit „echtem“ Hühnchen. Ich denke aber, der Unterschied ist marginal.

Dessert-Trend aus den Vereinigten Staaten

Zum Abschluss - und mit etwas zeitlichem Abstand, denn die Portionen sind nicht zu unterschätzen - gibt es Cookie Dough, also rohen Keksteig. Der Dessert-Trend aus den Vereinigten Staaten entstand vermutlich aus einer einfachen Beobachtung: Kinder naschen gern beim Backen, und Kinder wissen, was schmeckt. Bauchschmerzen muss dabei niemand fürchten. Die Creme imitiert Keksteig, hat aber eine verträgliche Rezeptur. Im Brot & Rind gibt es den cremigen Nachtisch in kleinen bedruckten Bechern.

Sicher verpackt Foto: Würz

„Das ist unser Bewaffel-dich-Spezial“, sagt Gringer. „Den Cookie Dough stellen wir selbst her, sogar das Design der Becherchen kommt von uns.“ Fünf verschiedene Sorten bietet der Laden an, die Wahl fiel letztlich auf „Oreo Double Madness“ und „White Chocolate Hazelnut“ (je 3,80 Euro). Ersterer wurde schnell Favorit. So schokoladig, so cremig - fast wie eine Mousse. Doch auch die nussige Variante mit weißer Schokolade lässt sich lecker löffeln.

Der Zukunft zugewandt

Alles in Allem: Viel gutes Essen zu einem angemessenen Preis. Das scheinen nicht nur wir so zu sehen. „Uns geht’s wirklich gut“, gibt Mitinhaberin Gringer zufrieden zu. „Deshalb haben wir soweit auch keine Hilfen beantragt - davon sollen andere profitieren“, sagt sie. Im November konnte bereits eine zweite Brot-&-Rind-Filiale eröffnet werden. In der Steinstraße soll es sogar einmal Sitzplätze, und nicht allein To-Go-Ware geben. Wann es soweit ist, entscheidet das Pandemiegeschehen. (mz/Annika Würz)