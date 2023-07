Am Samstagabend kam es an der A14 im Bereich Nehlitz im Saalekreis zu einem Feldbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - In der Nähe von Nehlitz im Saalekreis musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem großen Feldbrand ausrücken. Unmittelbar an der A14 geriet aus bisher ungeklärten Gründen ein Getreidefeld in Brand.

Mehrere Hektar Getreidfeld brannte am Samstagabend. (Foto: Leserfoto/Privat)

Nach MZ-Informationen sollen bei dem Feuer rund 40 Hektar Getreidefeld vernichtet worden sein. Die Feuerwehr der Gemeinde Petersberg war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen.