Raub in Halle: Unbekannter schleicht sich an und stiehlt medizinisches Behandlungsgerät von Opfer

Halle (Saale) /MZ - Am Montagmittag gegen 12.20 Uhr ist es auf dem Schwerdenweg in Heide-Nord in Halle zu einem Raub gekommen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen näherte sich der Räuber seinem Opfer von hinten an und entriss ein medizinisches Behandlungsgerät.

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Kolkturmweg. Das Opfer konnte folgende Angaben zu dem Räuber machen:

circa 185 cm groß

helle Hautfarbe der Hände

Bekleidung: dunkele Strickmütze; dunkler Jogginganzug Marke „ellesse“

Die Polizei sucht nach Personen die die Tat beobachtet, eine solch beschriebene Person im Bereich Heide festgestellt haben oder die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.