  4. Prozess um Vergewaltigung in Halle: Opfer wählte Polizei-Notruf

Prozess am Landgericht „Er hat mir wehgetan“: Hallenserin wählt nach Vergewaltigung den Polizei-Notruf

Eine 55-Jährige aus Halle schildert vor dem Landgericht, was ihr 48-jähriger Ex ihr angetan hat. „Wir waren getrennt, ich dachte er will seine Sachen holen. Dann hat er mich vergewaltigt.“

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 28.01.2026, 08:34
Der Angeklagte ist seit Mai in Untersuchungshaft (Symbolfoto).
Der Angeklagte ist seit Mai in Untersuchungshaft (Symbolfoto). (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Alles gelogen? Der Mann, der seit Mitte Mai in Untersuchungshaft sitzt, weil er der Vergewaltigung beschuldigt wird, sollte vielleicht Bücher schreiben. Denn sein Teil der Geschichte entstammt entweder blühender Fantasie oder besteht aus gut ausgedachten Schutzbehauptungen.