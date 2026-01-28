Eine 55-Jährige aus Halle schildert vor dem Landgericht, was ihr 48-jähriger Ex ihr angetan hat. „Wir waren getrennt, ich dachte er will seine Sachen holen. Dann hat er mich vergewaltigt.“

„Er hat mir wehgetan“: Hallenserin wählt nach Vergewaltigung den Polizei-Notruf

Der Angeklagte ist seit Mai in Untersuchungshaft (Symbolfoto).

Halle (Saale)/MZ. - Alles gelogen? Der Mann, der seit Mitte Mai in Untersuchungshaft sitzt, weil er der Vergewaltigung beschuldigt wird, sollte vielleicht Bücher schreiben. Denn sein Teil der Geschichte entstammt entweder blühender Fantasie oder besteht aus gut ausgedachten Schutzbehauptungen.