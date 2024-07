Über 30 Diebstähle in zehn Monaten werden einem Angeklagten zur Last gelegt. Er beruft sich auf seine Drogensucht. Dass er Menschen mit Eisenstange und Messer bedroht hat, bestreitet er.

Prozess am Landgericht: Notorischer Dieb will sich an vieles kaum erinnern

Halle (Saale)/MZ - Mit Hand- und Fußfesseln ist ein derzeit in Untersuchungshaft sitzender Mann am Montag in den Verhandlungssaal des Landgerichts Halle geführt worden. Acht Anklageschriften mit zahlreichen Anklagepunkten liegen gegen den 28-jährigen Syrer vor. Meistens geht es um Diebstähle, die er zwischen Mai 2023 und Februar 2024 in Halle begangen haben soll, aber auch um Bedrohung. Insgesamt 32 Diebstähle in zehn Monaten werden ihm zur Last gelegt.