Magdeburg/MZ - Jahrelang stritten Halle und Magdeburg um den Titel der größten Stadt in Sachsen-Anhalt. Doch die Konkurrenz auf Augenhöhe könnte bald erledigt sein – so zeigen es Prognosen des Statistischen Landesamts. Während die Stadt Halle laut Vorhersagen der Datenexperten bis 2040 exakt 16,1 Prozent seiner Einwohner verliert, sind es in der Landeshauptstadt Magdeburg lediglich 9,6 Prozent. Damit würde Halle in den kommenden 15 Jahren auf die Marke von 190.741 Einwohnern abrutschen, während Magdeburg bei 218.622 Einwohnern landet.