Problem-Steine bleiben weiter am Ufer liegen

Steinschüttungen an der Saale

Steine am Saaleufer

Halle/MZ. - Trotz eines anderslautenden Stadtratsbeschlusses werden die umstrittenen rötlichen Steine am Saaleufer wohl weiterhin auf unbestimmte Zeit an Ort und Stelle liegenbleiben. Die Stadtverwaltung erteilt der Idee eine Absage, zumindest im Bereich Amselgrund kurzfristig das Ufer frei zu machen. Auch die eigentlich beschlossene nachträgliche Umweltverträglichkeitsprüfung steht noch in den Sternen.